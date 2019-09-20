Свадебный бум: 19 сентября поженились более 1,5 тыс. пар

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Вчера, 19.09.2019 года, в Украине состоялся свадебный бум - поженились более 1500 пар. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

“В марафоне, приуроченном к символическому совпадению цифр в дате 19.09.2019, приняли участие 1553 пары, зарегистрировавшие брак в отделах ГРАГС. Больше всего марафонцев оказалось в городе Киеве, Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Киевской областях”, - говорится в сообщении.

При этом 275 супружеских пар воспользовались услугой “Брак за сутки”, еще 16 пар изъявили желание обручиться в этот день.

В шести областях провели церемонии в рамках услуги “юбилейное свадьба”. В частности, повторные торжества отметили юбиляры, которые праздновали серебряную (25 лет супружеской жизни), коралловую (35 лет) и золотую (50 лет) свадьбы.

Напомним, 19.09.2019 года в столичных отделах государственных регистраций гражданского состояния было запланировано более 200 регистраций браков.