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Трамп косвенно прокомментировал информацию о давлении на Украину

Трамп косвенно прокомментировал информацию о давлении на Украину

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что во время его разговора с каким-то иностранным лидером “все было сказано правильно”. Об этом американский лидер написал в Twitter после закрытых слушаний в Конгрессе США по давлению американского президента на Украину, пишет УНН.

Так, в своём заявлении Трамп вновь обвини демократов и “fake news”, возглавляемых главой комитета по вопросам разведки при Палате представителей США Адамом Шиффом, которые объединились и “сражаются” против него.

“Они думают, что я, возможно, имел „рискованный“ разговор с неким иностранным лидером, основанный на „крайне предвзятом“ заявлении информаторов. Странно, что с таким количеством людей, которые слышат или знают об этом прекрасном и уважительном разговоре, они тоже не откликнулись. Вы знаете причину, почему они этого не сделали? Потому что ничего не было сказано неправильно, это было совершенно идеально!”, — заявил американський лидер.

Так, накануне Комитет по вопросам разведки при Палате представителей США провел первые закрытые слушания по поводу возможного давления со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского, которое может быть связано с требованием от Киева открыть расследование против семьи одного из кандидатов в президенты США на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Позже в интервью CNN адвокат Трампа, Руди Джулиани, запутался в своих высказываниях и случайно признал, что пытался давить на представителей власти Украины, чтобы те начали расследование против семьи Байдена.

Днём ранее, комментируя информацию в СМИ, Трамп заявил, что каждый его розговор с иностранными лидерами “слушают” спецслужбы.

"Практически каждый раз, когда я разговариваю по телефону с иностранным лидером, я понимаю, что может быть много людей, которые слушают из разных агентств США, не говоря уже о тех, кто из другой страны. Нет проблем!",- написал он.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Дональд Трамп

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Трамп Дональд
Трамп Дональд
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