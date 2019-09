Трамп косвенно прокомментировал информацию о давлении на Украину

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что во время его разговора с каким-то иностранным лидером “все было сказано правильно”. Об этом американский лидер написал в Twitter после закрытых слушаний в Конгрессе США по давлению американского президента на Украину, пишет УНН.

Так, в своём заявлении Трамп вновь обвини демократов и “fake news”, возглавляемых главой комитета по вопросам разведки при Палате представителей США Адамом Шиффом, которые объединились и “сражаются” против него.

“Они думают, что я, возможно, имел „рискованный“ разговор с неким иностранным лидером, основанный на „крайне предвзятом“ заявлении информаторов. Странно, что с таким количеством людей, которые слышат или знают об этом прекрасном и уважительном разговоре, они тоже не откликнулись. Вы знаете причину, почему они этого не сделали? Потому что ничего не было сказано неправильно, это было совершенно идеально!”, — заявил американський лидер.

Так, накануне Комитет по вопросам разведки при Палате представителей США провел первые закрытые слушания по поводу возможного давления со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского, которое может быть связано с требованием от Киева открыть расследование против семьи одного из кандидатов в президенты США на выборах 2020 года — Джо Байдена.

.... statement. Strange that with so many other people hearing or knowing of the perfectly fine and respectful conversation, that they would not have also come forward. Do you know the reason why they did not? Because there was nothing said wrong, it was pitch perfect!