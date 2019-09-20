Последствия турборежима: в ВР переголосовали законопроект

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Верховной Раде Украины поставили на переголосование законопроект №1062 о внесении изменений по совершенствованию охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий из-за несогласованности текста. Законопроект приняли во второй раз - решение приняли 249 народных депутатов Украины, передает УНН.

По словам главы ВР Дмитрия Разумкова, в проект, который поддержали 19 сентября, случайно попало две прави предыдущей редакции.

Отметим, проект закона направлен на обеспечение выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего законодательства Украины об охране прав на компоновку (топографии) интегральных микросхем с правом Европейского Союза.

Напомним, 19 сентября Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №1062 о внесении изменений по совершенствованию охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий.