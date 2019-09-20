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Оборот розничной торговли за восемь месяцев вырос почти на 10%

Оборот розничной торговли за восемь месяцев вырос почти на 10%

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В январе-августе 2019 года оборот розничной торговли вырос на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Государственной службе статистики, передает УНН.

В августе текущего года против августа 2018 года оборот розничной торговли вырос на 6,7%, по сравнению с июлем 2019 года - на 3,4%.

Среди регионов наибольший прирост оборота розничной торговли в январе-августе 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года наблюдался в Винницкой (на 18,2%), Тернопольской (на 17,1%), Киевской (на 16,0%), Черкасской ( на 14,2%) областях и городе Киеве (на 14,5%).

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в Украине внутренняя торговля выросла на 5% за первое полугодие.

Источник: УНН
Теги: торговля
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