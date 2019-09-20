Согреть страну: в Украину прибыло третье судно с углем из Колумбии

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Пока власть и энергокомпании обсуждают готовность Украины к отопительному сезону, судно с 73 тыс. тонн угля марки Г прибыло в порт "Южный" Одесской области. Новая партия позволит ДТЭК продолжить накопление угля на складах теплоэлектростанций, чтобы зимой ТЭС стабильно обеспечивали Украину светом и теплом, передает УНН.

В настоящее время в порту "Южный" осуществляется разгрузка судна. После чего уголь отправится на теплоэлектростанции ДТЭК. По состоянию на 20 сентября запасы угля на станциях ДТЭК составляют 756 тыс. тонн.

"Уже в октябре энергосистему Украину ждут пиковые нагрузки, поэтому тепловой генерации необходимо будет работать в усиленном режиме. Для успешного прохождения отопительного сезона мы усиленно наращиваем запасы на складах, – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук. – За 8 месяцев наши шахтеры добыли почти 15 млн угля. Также мы законтрактовали 388 тысяч тонн угля за границей. Мы хотели купить уголь на украинской энергетической бирже по цене Роттердам +. Однако все 12 сессий торгов закончились безрезультатно – поставщиков по такой низкой цене не оказалось. Мы продолжаем делать максимум, чтобы наши ТЭС были с углем".

Компания всего законтрактовала пять балкеров с углем из Колумбии. Три уже прибыли в Украину, еще одно ожидается на следующей неделе, и последнее – в октябре.

Вместе с тем развитие отечественной угледобычи остается основной задачей компании. За восемь месяцев 2019 года шахтеры ДТЭК Энерго выдали на-гора 14,8 млн тонн газового угля.