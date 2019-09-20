Рада приняла проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Рада приняла проект закона в первом чтении о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины. Соответствующее решение поддержали 255 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Законопроект № 1230 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины предусматривает приближение таможенного законодательства Украины в сфере защиты интеллектуальной собственности со стандартами и практикой ЕС, повышение уровня предотвращения и противодействия перемещению через таможенную границу Украины товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности, и, как следствие — содействие очищению внутреннего рынка от контрафактной продукции, которая часто не соответствует установленным требованиям безопасности.

Напомним, народные депутаты Украины приняли за основу законопроект № 1048 об изменениях в Таможенном кодексе Украины относительно некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов (АЭО).