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Минера моста Метро арестовали на два месяца

Минера моста Метро арестовали на два месяца

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения "минера" столичного моста Метро Алексею Белько в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, передает корреспондент УНН.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в 288 тыс. 150 грн.

Как сообщал УНН, по согласованию Киевской местной прокуратуры № 4 следователем Днепровского управления полиции сообщено о подозрении мужчине, который 18 сентября 2019 года совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро и совершал хулиганские действия.

Напомним, Алексею Белько, который угрожал взорвать столичный мост Метро, назначили ряд экспертиз, в том числе психиатрическую.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, аресты, мост Метро
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