Исследователи нашли новый способ разблокировки смартфона

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Исследователи нашли способ разблокировать смартфон с помощью наушников, разработанных для определения уникальной формы ушного канала человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Silicon Republic.

Команда из Университета Буффало разработала технологию, которая позволит производителям наушников встроить в них биометрические технологии для разблокировки смартфона. Названная EarEcho, работа, проводимая ученым-программистом Чжанпенгом Джином, использует модифицированные беспроводные наушники для аутентификации пользователей смартфонов через уникальную геометрию ушного канала пользователя.

"Когда звук воспроизводится в чьем-то ухе, он распространяется через ушной канал, отражается и поглощается им, и все это создает уникальную подпись, которую можно определить микрофоном", - пишет издание.

Команда Джина сообщила, что результаты исследований, опубликованные для Interactive, Mobile, Wearable и Ubiquitous Technologies, показали, что технология эффективна на 95%, и подала на нее патент.

Напомним, в Финляндии создали наушники из грибов и дрожжей.