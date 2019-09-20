НАПК утвердило результаты полной проверки деклараций 20 нардепов
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило результаты полной проверки 20 деклараций поданных народными депутатами Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.
“Так, 20 сентября Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло 61 решения о результатах полных проверок деклараций, из которых 20 представлены народными депутатами Украины”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что проверки 54-х из этих деклараций были начаты по результатам отбора системой лак. Проверка 4-х деклараций начата по сообщениям от обличителей: в одном случае факты не подтвердились. Еще 3 декларации начали проверять по сообщениям от правоохранительных органов: приведенные в этих сообщениях факты подтвердились, а в одном случае — частично.
Так, приняты решения о результатах полных проверок деклараций, поданных:
• Василием Амельченко, народным депутатом Украины, за 2016 год.
• Яковом Безбахом, народным депутатом Украины, за 2016 год.
• Андреем Деркачем, народным депутатом Украины, за 2017 год.
• Игорем Васюником, народным депутатом Украины, за 2017 год.
• Олегом Дмитренко, народным депутатом Украины, за 2015, 2016 и 2017 годы.
• Олесем Довгим, народным депутатом Украины, за 2016 (исправленной).
• Владимиром Кацубой, народным депутатом Украины, за 2016 год.
• Сергеем Киралем, народным депутатом Украины, за 2017 год.
• Олегом Мусием, народным депутатом Украины, за 2017 (исправленной).
• Михаилом Ланьо, народным депутатом Украины, за 2017 год.
• Михаилом Поплавским, народным депутатом Украины, за 2017 год.
• Тарасом Пастухом, народным депутатом Украины, за 2015 год.
• Александром Опанасенко, народным депутатом Украины, за 2015 год (исправленной).
• Юрием Левченко, народным депутатом Украины, за 2017 год.
• Александром Ливиком, народным депутатом Украины, за 2017 год.
• Евгением Рыбчинским, народным депутатом Украины, за 2017 год.
• Петром Сабашуком, народным депутатом Украины, за 2016 год.
• Александром Шевченко, народным депутатом Украины, за 2017 год.
• Виталием Хомутынником, народным депутатом Украины, за 2017 год.
• Николаем Величковичем, народным депутатом Украины, за 2015 год.
Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции провело 91 полную проверку деклараций, в частности, 24 народных депутатов предыдущего и нынешнего созывов, ряда мэров и глав местных советов, чиновников, судей и других. Также начаты полные проверки 47 деклараций.