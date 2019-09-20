Этой осенью в армию планируют призвать более 15 тыс. юношей

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Во время осеннего призыва на срочную военную службу планируется привлечь 15 200 юношей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Так, во время брифинга начальник управления персонала - заместитель начальника штаба генерал-майор Геннадий Долгашов отметил, что вскоре начнется очередной призыв граждан Украины 1992-2001 годов рождения на военную службу в ВСУ и других военных формирований, который будет проводиться в октябре-декабре 2019 года.

"...Осенью 2019 года спланировано призвать на срочную военную службу 15 200 юношей, из них:

- в Вооруженные силы Украины - 9000 человек;

- в Национальную гвардию Украины - 4400 человек;

- в Государственную специальную службу транспорта - 800 человек;

- в Государственную пограничную службу - 1000 человек", - говорится в сообщении.

В командовании также напомнили, что, согласно законодательству, на срочную службу призываются юноши в возрасте 20-27 лет. Ранее призыву в армию подлежали юноши в возрасте от 18 лет. Указано, что молодые люди по желанию могут служить в армии и с 18 лет, но на военной службе по контракту.

Срок срочной службы в армии для призывников, не имеющих высшего образования, составляет 18 месяцев, а для призывников со степенью специалиста или магистра - 12 месяцев.

"При этом, стоит напомнить, что военнослужащих срочной службы к выполнению боевых задач в районе проведения ООС не привлекают", - отметили в командовании.

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Напомним, в Киеве создали городскую призывную комиссию по проведению осеннего призыва на срочную военную службу.