Абромавичус хочет продать ракетный крейсер "Украина"

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Целесообразности в достройке ракетного крейсера "Украина", что в настоящее время содержится на ГП "Николаевский судостроительный завод", нет, поэтому необходимо рассмотреть возможность продажи этого корабля. Такое мнение в интервью DW высказал гендиректор ГК "Укроборонпром" Абромавичюс, передает УНН.

"В Украине нет необходимости в крейсере такого масштаба, поэтому мы будем рассматривать возможность продажи этого крейсера. Мы будем строить новые корабли: меньшего масштаба и в большем количестве, исходя из потребностей наших Вооруженных сил", - сообщил Абромавичус.

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Как известно, ракетный крейсер, который разрабатывался в 70-х годах XX столетия для уничтожения авианосцев в океанах, уже не способен эффективно действовать в современных условиях. Он не пригоден для применения в Черном и Азовском морях, и удерживается на ГП "Николаевский судостроительный завод".

Отметим, что содержание ракетного крейсера является чрезвычайно важным и финансово-затратным. Этот корабль, с тоннажем в 11 500 т. и длиной 186,4 м., если работы по содержанию не будут проводиться, может затонуть, что приведет к экологической катастрофе, загрязнению акватории реки Ингул, Южный Буг и Черного моря.