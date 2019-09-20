Чубаров о встрече с Сенцовым: будем вместе освобождать Крым

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Сегодня состоялась встреча с украинским режиссером Олегом Сенцовым в офисе Меджлиса крымскотатарского народа. Как отметил глава Меджлиса Рефат Чубаров, Олег - настоящий боец, будем вместе освобождать Крым, передает УНН.

"Сегодня состоялась теплая дружеская встреча с Олегом Сенцовым в офисе Меджлиса крымскотатарского народа. Если очень коротко Олег - настоящий боец, у которого с освобождением рубежи защиты Украины изменились на плацдармы для перехода в атаку против России для территориальной целостности Украины", - написал Чубаров на своей странице в Facebook.

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Глава Меджлиса также отметил, что в дальнейшем они планируют "вместе освобождать Крым".

"Будем вместе освобождать Крым от российских оккупантов и вместе возвращаться домой, в Крым!" - добавил он.

Также добавим, что к встрече присоединился лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и еще один из освобожденных заключенных Кремля Ильми Умеров.

Напомним, освобожденный от российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов посетил в больнице крымского активиста Владимира Балуха, журналиста Романа Сущенко и Евгения Панова.