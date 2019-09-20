Коболев озвучил тарифы на длительный транзит российского газа

КИЕВ. 20 сентября. УНН. "Нафтогаз" рассчитал тарифы, по которым "Газпром" мог бы бронировать транзит российского газа в страны ЕС украинской газотранспортной системой (ГТС). Эти цифры привел глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в Брюсселе, на следующий день после третьего раунда газовых переговоров Украина-ЕС-Россия, передает УНН со ссылкой на DW.

"Оба сценария были рассчитаны на 15 лет бронирования мощностей", - уточнил Коболев.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Оржель рассказал, что будет влиять на тариф и условия использования ГТС

Если "Газпром" будет бронировать 60 млрд кубометров в год, то в течение 2020-2024 годов в "Нафтогазе" ожидают тариф на уровне 3,21 доллара США за прокачку тысячи кубометров газа 100 километрами украинской ГТС. Если же "Газпром" будет бронировать 90 млрд кубометров, то тариф будет рассчитывают на уровне 2,56 доллара. Для сравнения, "Нафтогаз" ожидает, что тариф, по которому осуществляется транзит российского газа в ЕС, в 2019 году составит 2,61 доллар.

"Чем больше объемы и чем дольше "Газпром" будет бронировать, тем ниже будет тариф", - пояснил такие расчеты Коболев. "Пока мы не получили ответа с российской стороны, какое их видение нагрузки украинской системы, продолжительности контракта", - утверждает руководитель "Нафтогаза".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оржель рассказал, что будет влиять на тариф и условия использования ГТС

Издание отмечает, что в настоящее время тарифы на транспортировку газа по украинской ГТС устанавливает регулятор, то есть Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В то же время оператором украинской ГТС пока остается "Нафтогаз".

Напомним, ранее в НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что во время очередного раунда трехсторонних переговоров между делегациями Украины, России и Европейской Комиссии об условиях использования транзитных мощностей украинской ГТС после завершения действующего контракта представители ПАО "Газпром" впервые предположили возможность работать по европейским правилам с 1 января 2020 года.