В Киевской области грузовой поезд сбил мужчину

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Неизвестного мужчину насмерть сбил грузовой поезд на переезде платформы вблизи села Кучаков Киевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

"По вызову на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Была констатирована смерть мужчины, на вид которому 40-45 лет. Личность погибшего установить не удалось, поскольку при себе не имел ни каких документов, ни мобильного телефона", - говорится в сообщении.

Также, полиция устанавливает личность погибшего. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, несовершеннолетнего насмерть сбил поезд в Полтавской области.