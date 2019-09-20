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Дело похищения Луценко и Вербицкого: суд исследует письменные доказательства

Дело похищения Луценко и Вербицкого: суд исследует письменные доказательства

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Бориспольский горрайонный суд Киевской области сегодня исследовал письменные доказательства по делу по делу Александра Волкова, подозреваемого в похищении в январе 2014 года активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Об этом журналисту УНН сообщил прокурор Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Алексей Донской.

"Сегодня мы исследовали письменные доказательства. Мы закончили второй том, прошли полностью третий и почти закончили четвертый", - сказал Донской.

По его словам, следующее заседание назначено на 27 сентября на 12:00.

Напомним, во время событий на Майдане, 21 января 2014 года, активных участников Игоря Луценко и Юрия Вербицкого неизвестные похитили с Октябрьской больницы Киева. По данным следствия, к похищению причастны 13 человек, общественных активистов пытали.

Источник: УНН
Теги: суд, активисты, похищение
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