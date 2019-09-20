Украина получила первую медаль ЧМ-2019 по художественной гимнастике

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Шестнадцатилетняя Влада Никольченко завоевала медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку, передает УНН со ссылкой на Федерацию гимнастики Украины.

В финале с коронными булавами, выдав блестящее выступление, с оценкой 22,350 лидер "сине-желтой" сборной завоевала бронзовую медаль. "Золото" в этом виде завоевала россиянка Дина Аверина (23,800), "серебро" - израильтянка Линой Ашрам (23,300).

Зато в финале с лентой Никольченко финишировала в шаге от медали - четвертый результат 20,35 баллов.

Также Никольченко квалифицировалась в финал с булавами и лентой с 4-м и 3-м квалификационным результатам соответственно.

Стоит отметить, что для 16-летней Никольченко это первая медаль чемпионата мира в карьере.

Заметим, что по сумме лучших десяти оценок команда Украины в составе Влады Никольченко, Кристины Пограничной и Евы Мелещук заняла итоговое пятое место. Победу одержала команда России, на втором месте - гимнастки из Израиля, а на третью ступеньку пьедестала поднялись белоруски.

Кроме того, добавим, что украинские грации Никольченко и Пограничная квалифицировались в финал многоборья с 4-м и 20-м результатами, и уже в финале будут бороться за завоевание лицензий на Олимпийские игры.

Напомним, украинские гимнастки получили полный комплект наград на этапе Кубка мирового вызова в Париже.