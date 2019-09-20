В Кабмине назвали три важные аспекты для запуска честного рынка земли

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий во время брифинга определил три важных аспекта, которые необходимо обеспечить для запуска прозрачного и честного рынка земли, передает УНН.

"В первую очередь мы настроены закрепить преимущественное право покупки земли за фермерами, которые на ней работают и обрабатывают. Также планируем разработать справедливый мехинизм государственной поддержки тем, кто в ней действительно нуждается, и у кого нет доступа к большим капиталам. Кроме того, до запуска рынка земли мы должны провести эффективную реформу Геокадастра, убрать все теневые схемы и обеспечить его прозрачность на 100%", - отметил Высоцкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обнародован проект закона о рынке земли

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что "мы не запускаем оборот земли, ведь он уже есть. Мы хотим вывести его из тени, сделать его прозрачным и обеспечить одинаковые правила игры для всех украинцев".