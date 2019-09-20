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Данилюк увидел в угрозах Гонтаревой угрозу нацбезопасности

Данилюк увидел в угрозах Гонтаревой угрозу нацбезопасности

Александр Данилюк

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Угрозы в сторону бывшего главы Национального банка Валерии Гонтаревой является угрозой национальной безопасности. Об этом сказал глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

"То, что сейчас происходит, - это угроза национальной безопасности", - сказал Данилюк, комментируя ситуцию с угрозами экс-главе Национального банка.

Он также отметил, что считал национализацию ПриватБанка очень важным процессом.

"Я считал, что национализация ПриватБанка был очень важным процессом, который давал ответ на вопрос, может ли Украина решать проблемы, которые накапливались годами", - сказал Данилюк.

Он добавил, что не будет вмешиваться в процессы вокруг ПриватБанка и относительно возможного компромисса власти с бывшими владельцами, так как был вовлечен в процесс национализации, пока имеет конфликт интересов.

"Сейчас, когда дело по национализации находится в суде, я не должен влиять на эти процессы. Это конфликт интересов", - сказал он.

Как сообщал УНН, в ночь на 17 сентября в селе Гореничи Киевской области подожгли дом бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой. Из-за поджога дома Гонтаревой открыто производство.

У Президента требуют от правоохранителей быстро найти виновных в поджоге дома Гонтаревой.

Президент Зеленский поручил главе СБУ Баканов присоединиться к расследованию поджога дома Гонтаревой.

Источник: УНН
Теги: Украина, Валерия Гонтарева, Александр Данилюк
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