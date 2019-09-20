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Национализация ПриватБанка стоила Украине 155 млрд грн - Данилюк

Национализация ПриватБанка стоила Украине 155 млрд грн - Данилюк

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Украина потратила на национализацию ПриватБанка 155 млрд грн. Об этом сказал глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

"ПриватБанк в государственной собственности. В него государство Украина влило 155 млрд гривен. Это из кармана каждого гражданина. Это стоимость национализации. Вопрос очень простой: если средства налогоплательщиков были потрачены на спасение этого банка, то те, кто довели этот банк до такого состояния должны за это платить, или, если национализация была необоснованной - те, кто национализировал", - сказал Данилюк.

Он добавил, что все делалось в рамках украинского законодательства.

Ранее Данилюк заявил, что считал национализацию ПриватБанка очень важным процессом.

Источник: УНН
Теги: ПриватБанк, Украина, национализация
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