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В СНБО прокомментировали возможность возвращения ПриватБанка в частные руки

В СНБО прокомментировали возможность возвращения ПриватБанка в частные руки

КИЕВ. 20 сентября. УНН. ПриватБанк не может быть возвращен в частные руки. Об этом сказал глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

"Возможно ли вернуть банк предыдущим владельцам? Я не вижу такого механизма. После того, как государство вложило 155 млрд гривен, эти средства должны каким-то образом быть компенсированы. Сейчас они находятся в капитале банка", - сказал Данилюк.

Он отметил, что стабильная работа ПриватБанка влияет как на инвестиционный рейтинг Украины, так и доверие к работе нового правительства.

"Если эти деньги будут выведены из капитала, то государство снова его ликвидирует. Это будет какая-то Санта-Барбара", - добавил он.

Как сообщал УНН, Украина капитализировала ПриватБанк на 155 млрд гривен.

Источник: УНН
Теги: ПриватБанк, СНБО, Украина
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