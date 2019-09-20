В СНБО прокомментировали возможность возвращения ПриватБанка в частные руки

КИЕВ. 20 сентября. УНН. ПриватБанк не может быть возвращен в частные руки. Об этом сказал глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

"Возможно ли вернуть банк предыдущим владельцам? Я не вижу такого механизма. После того, как государство вложило 155 млрд гривен, эти средства должны каким-то образом быть компенсированы. Сейчас они находятся в капитале банка", - сказал Данилюк.

Он отметил, что стабильная работа ПриватБанка влияет как на инвестиционный рейтинг Украины, так и доверие к работе нового правительства.

"Если эти деньги будут выведены из капитала, то государство снова его ликвидирует. Это будет какая-то Санта-Барбара", - добавил он.

Как сообщал УНН, Украина капитализировала ПриватБанк на 155 млрд гривен.