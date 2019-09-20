Против шамана, который шел "изгонять Путина", завели дело об экстремизме - адвокат

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Якутии завело в отношении шамана Александра Габышева, шедшего в Москву "изгонять Путина", уголовное дело о призывах к экстремизму. Об этом сообщил адвокат организации "Правозащита Открытки" Борис Андреев, передаёт УНН со ссылкой на "Коммерсант".

Кроме того, со слов адвоката, после обследования в психдиспансере Габышева отпустили домой, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

"Следователь избрал ему меру пресечения в виде подписке о невыезде. Его уговорили на добровольное соглашение о стационарном обследовании. Мы будем это обжаловать. На тот момент с ним был адвокат по назначению, сейчас работает наш адвокат", добавил правозащитник. Статья предполагает штраф, принудительные работы, либо до четырех лет лишения свободы.

В соцсетях появилась видеозапись с шаманом, в которой он заявляет, что с ним "все нормально", он просит не беспокоиться за него.

"И все в рамках законности, никаких насильственных действий, никаких нарушений прав человека со мной не было, все нормально. Я доволен, как говорится, отношением властей",— заявил шаман.

По информации "Правозащиты Открытки", видеообращение было записано в диспансере "под давлением двух сотрудников ФСБ".

Как сообщал УНН, шаман Александр Габышев в марте начал свое путешествие с дальневосточного Якутска в Москву, где он намерен "выгнать" Путина из Кремля в 2021 году.

В ночь на 19 сентября в соцсетях и прессе появилась информация об исчезновении Габышева. Долгое время Следственный комитет России и МВД региона отказывались комментировать инцидент с задержанием шамана. Только днем в полиции подтвердили задержание.

Правоохранители утверждают, что шамана подозревают в преступлении на территории Якутии. О каком правонарушении идет речь - не сообщается.

Спутники якутского шамана Александра Габышева заявили, что продолжат его маршрут.