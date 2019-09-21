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Клуб украинского тренера не удержал ничью в матче ЛЕ с "Манчестер Юнайтед"

Клуб украинского тренера не удержал ничью в матче ЛЕ с "Манчестер Юнайтед"

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Английский гранд "Манчестер Юнайтед" протестировал клуб Украинский Романа Григорчука "Астану" в групповой стадии Лиги Европы, сообщает УНН.

На стадионе "Олд Траффорд" бывший футболист "Шахтера" Фред в начале матча попал в перекладину. Кроме того, Маркус Решфорд упустил три верных момента.

Добились своего "манкунианцы" только на 73 минуте. Личные действия Гринвуда позволили отличиться в воротах казахов - 1: 0.

Отметим, что в другой баталии первого тура группы L "Партизан" и "АЗ Алкмар" расписали мировую 2: 2.

Примечательно, что по данным Transfermarkt трансферная стоимость футболистов "МЮ" в 30 раз больше казахский клуб - 753 млн евро против 25.

Источник: УНН
Теги: футбол
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