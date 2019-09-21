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В Киеве загорелась машина, которой управлял водитель в состоянии опьянения

В Киеве загорелась машина, которой управлял водитель в состоянии опьянения

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Столичные патрульные не допустили полное возгорания автомобилю, которым управлял водитель в состоянии опьянения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Ночью на улице Верхний Вал патрульные заметили автомобиль ВMW, который двигался на спущенных колесах, а из-под капота шел густой дым.

Водитель не реагировал на требование полицейских остановиться, поэтому его транспортное средство пришлось блокировать. Инспекторы сразу взялись за тушение пожара, в дальнейшем была полностью ликвидирована спасателями.

Во время общения с водителем ВMW инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Поэтому, предложили ему пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью алкотеста "Драгер". Прибор показал - 1.47 промилле.

На руководителя патрульные составили протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 122-2 КУоАП (Невыполнение требования об остановке).

Напомним, нетрезвый водитель кроссовера влетел в припаркованную машину в Харькове.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, пожары
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