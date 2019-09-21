Во Владивостоке произошел масштабный пожар в крупном ТРЦ

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Торговый центр загорелся во Владивостоке утром в субботу. Площадь пожара достигла 1000 кв. м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"21 сентября в 06:06 (23:06 20 сентября по киевскому времени) на пульт пожарной охраны города Владивостока поступило сообщение о пожаре в торговом центре по адресу: Проспект 100-летия Владивостока, 57. Немедленно на место были направлены пожарные расчеты, которые прибыли по указанному адресу уже спустя 6 минут. По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь пожара составляет 1000 кв. м", - говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС.

По данному адресу располагается торговый центр "Максим". Как сообщается на сайте ТЦ, в его комплекс входит более 200 магазинов. Площадь центра составляет 16 тыс. кв. м.

В МЧС отметили, что тушение пожара в торговом центре продолжается.

Напомним, в Чечне загорелся крупнейший ТРЦ.