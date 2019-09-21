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Победа вывела "Киев-Баскет" во второй круг квалификации Лиги чемпионов ФИБА

Победа вывела "Киев-Баскет" во второй круг квалификации Лиги чемпионов ФИБА

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В киевском "Дворце Спорта" состоялся ответный матч первого круга квалификации Лиги чемпионов ФИБА с участием "Киев-Баскет" и БК "Капфенберг", передает корреспондент УНН.

Старт матча остался за киевлянами, однако действующий чемпион Австрии выровнял положение на паркете и некоторое время находился в лидерах. Наставник хозяев Айнарс Багатскис понадобился тайм-аут. В общем первая половина была довольно ровной - 37:35 в пользу гостей.

Третья 10-минутка стала решающей в поединке - вице-чемпионы Украины ушли в отрыв и имели 15 очков преимущества (57:42). Однако австрийцы не сдавались и в определенный период времени приблизились на расстояние до 5-7 баллов. Еще один тайм-аут Багатскиса помог киевлянам довести игру до положительного результата - 73:63.

Отметим, что первая игра в Австрии завершилась ничьей 66:66, и по итогам двух баталий во второй круг отборочного этапа прошли киевляне.

У победителей 17 очков набрал Кейси Шеперд при 7 ассистов, 15 добавил Павел Крутоус, 12 Деон Эдвин и 11 Пустозвонов. У гостей 24 набрал Богич Вуйошевич.

Кроме того добавим, "Киев-Баскет" прошел в следующий, второй этап квалификации Лиги чемпионов и уже 26 сентября примет бывший клуб Вячеслава Кравцова - испанский Бургас, опять же в киевском "Дворце спорта".

Источник: УНН
Теги: баскетбол
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