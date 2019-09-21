Регистрация | Вход |
USD: 24,62 -0,0523  EUR: 27,24 -0,0233 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 21 сентября 2019 05:12
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Офисе Президента назвали дату встречи Зеленского и Трампа
В Офисе Президента назвали дату встречи Зеленского и Трампа
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
4785
Версия для печати

ESPN объявил топ-5 баскетболистов десятилетия в НБА

ESPN объявил топ-5 баскетболистов десятилетия в НБА

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Аналитики из американского издания ESPN проголосовали за лучших баскетболистов десятилетия в Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает УНН.

Лидирующее место занял ныне форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс. За ним сразу идет защитник "Голден Стэйт Уорриорз" Стивен Карр. Тройку замкнул форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант.

В пятерку также попали атакующий защитник Джеймс Харден с "Хьюстона" и форвард "Лос-Анджелес Клипперс" Кавай Леонард.

Примечательно, что эксперты указывали по три игрока, которые, по их мнению, лучше всех выступали в период с сезона-2009/10 по сезон-2018/19.

Напомним, что регулярный чемпионат НБА стартует 22 октября.

Источник: УНН
Теги: баскетбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.