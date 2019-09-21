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Суббота, 21 сентября 2019, 02:13 • Сергей Куркович • 4785
ESPN объявил топ-5 баскетболистов десятилетия в НБА
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Аналитики из американского издания ESPN проголосовали за лучших баскетболистов десятилетия в Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает УНН.
Лидирующее место занял ныне форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс. За ним сразу идет защитник "Голден Стэйт Уорриорз" Стивен Карр. Тройку замкнул форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант.
В пятерку также попали атакующий защитник Джеймс Харден с "Хьюстона" и форвард "Лос-Анджелес Клипперс" Кавай Леонард.
Примечательно, что эксперты указывали по три игрока, которые, по их мнению, лучше всех выступали в период с сезона-2009/10 по сезон-2018/19.
Напомним, что регулярный чемпионат НБА стартует 22 октября.
Источник: УНН