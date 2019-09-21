Объявлены подозрения членам банды, которые сбывали черкащанам амфетамин

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Прокуратурой Черкасской области 4 членам организованной группы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

Установлено, что члены преступной группировки, в состав которой входило 4 человека жители м. Черкаси, с мая 2019 по 9 июля 2019 года, на территории Черкасс занимались преступной деятельностью, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и сбытом психотропного вещества, оборот которой ограничен, - амфетамина.

В ходе проведения обысков во время досудебного расследования сотрудниками правоохранительных органов выявлено и изъято около 500 граммов психотропного вещества, пакеты для расфасовки указанного вещества, электронные весы, денежные средства, которые привлекались для проведения оперативных закупок, и около 30000 гривен, полученных от незаконной деятельности.

Деятельность организованной группы пресечена работниками прокуратуры области совместно с Управлением стратегических расследований и следственного управления ГУНП в Черкасской области.

Санкцией ч. 3 ст. 307 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, на Буковине разоблачили нарколабораторию по изготовлению амфетамина.