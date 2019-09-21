Ливийские военные спасли на море полтысячи незаконных мигрантов

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Около 500 незаконных мигрантов были спасены на море ливийскими военными в течение нескольких последних дней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

"Патрули береговой охраны в последние дни провели шесть операций и спасли 493 мигранты разных африканских национальностей", - рассказал представитель ВМС Ливии Айоб Касем.

Он добавил, что среди спасенных были женщины и дети на шести резиновых лодках. Все спасательные операции были проведены вблизи столицы страны города Триполи.

С территории Ливии в ЕС ежегодно пытаются морем незаконно попасть тысячи африканских мигрантов. Многих из них арестовывает ливийские власти и размещает в переполненных приютах.

Напомним, в Ливии после авиаудара по центру мигрантов погибли не менее 40 человек.