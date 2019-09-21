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В Алжире обнаружили большой схрон с оружием

В Алжире обнаружили большой схрон с оружием

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Алжирские военные наткнулись на большой схрон с оружием вблизи границы с Мали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

"Бункер содержал ручной противотанковый гранатомет РПГ-2, три снайперские винтовки Калашникова, полуавтоматическую винтовку Симонова, пять гранатометов BM13, 47 боеприпасов к мин диаметром 82 мм, одну ракету РПГ-7 и три РПГ-2", - говорится в сообщении министерства обороны Алжира.

Отмечается, что схрон был обнаружен алжирскими контртеррористическими подразделениями, развернутыми на юге страны.

"Алжир отправил на юг и восток страны десятки тысяч военных в попытке остановить проникновение террористов и оружия с Мали и пораженной гражданской войной Ливии", - отметил агентство.

Параллельно Алжир также создал вдоль южной границы безопасные маршруты для поощрения террористов, воевавших в регионе Сахары, к составлению оружия в обмен на справедливый суд.

Напомним, в Алжире министр ушла в отставку после гибели людей на концерте.

Источник: УНН
Теги: Африка
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