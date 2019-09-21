WSJ: Трамп в беседе с Зеленским восемь раз вспоминал о Байдене

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле по меньшей мере восемь раз называл фамилию кандидата в президенты Джо Байдена, призывая начать расследование в Украине против его сына. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает УНН.

Издание отмечает, что Трамп оказывал давление на Зеленского в ходе беседы, призывая начать расследование и сотрудничать с личным юристом Трампа Руди Джулиани в ходе этого расследования.

Один из источников газеты указал, что Трамп касался вопроса о предоставлении помощи Украине и не верит в то, что президент США что-то предложил президенту Украины в обмен на расследование.

Напомним, адвокат Трампа случайно проговорился, что просил Украины расследовать дело Байдена.