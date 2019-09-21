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Twitter заблокировал тысячи аккаунтов в шести странах

Twitter заблокировал тысячи аккаунтов в шести странах

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Корпорация Twitter 20 сентября сообщила о блокировании тысяч аккаунтов в шести странах за распространение недостоверных новостей и пропаганды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Под блокировки попали учетные записи из Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Саудовской Аравии, Эквадора, Китая, Испании.

Среди заблокированных Twitter оказались, в частности, около 4,3 тысячи аккаунтов, зарегистрированных в Китае, оттуда поступали сообщения, целью которых была дискредитация протестов в Гонконге.

Также были заблокированы аккаунты, зарегистрированные в ОАЭ и Египте, чьи сообщения были направлены против Катара и Йемена.

В октябре прошлого года компания удалила около четырех с половиной тысяч российских учетных записей через распространение проправительственной пропаганды.

Twitter регулярно занимается анализом и удалением учетных записей пользователей. Одно из самых массовых блокировок в соцсети произошло с мая по июль 2018 года. Twitter тогда устранил почти 70000000 подозрительных и фейковых аккаунтов.

Напомним, Twitter заблокировал аккаунты Рауля Кастро и Компартии Кубы.

Источник: УНН
Теги: Twitter
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