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Официальный курс гривны установлен на уровне 24,62 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 24,62 грн/доллар

КИЕВ. 21 сентября. УНН. На 21 сентября 2019 официальный курс гривны установлен на уровне 24,62 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 21 сентября установлены на таком уровне:

24.617559 грн за доллар;

27.244253 грн за евро;

0.383330 грн за российский рубль;

30.702939 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 20 сентября курс всех указанных валют не изменился.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ, курс гривны
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