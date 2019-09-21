США направят дополнительные войска в Саудовскую Аравию

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп принял решение о введении дополнительных американских войск и поставки военной техники на территорию Саудовской Аравии и ОАЭ после атак на нефтяные объекты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Министр обороны США Марк Эспер считает, что развертывание дополнительного контингента в регионе состоится в ближайшие дни. По словам Эспера, это усиление носит оборонительный характер и стало ответом на запросы о подкреплении со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ. Войска США сосредоточат внимание, в первую очередь, на воздушном и противоракетной обороне.

Эспер также сообщил, что США будут работать над тем, чтобы ускорить поставки военной техники в эти страны.

Министр обороне США также подтвердил, что Тегеран считается причастным к атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Напомним, Иран предупредил о "полномасштабной войне" в случае атаки на республику.