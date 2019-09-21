ООС: боевики 19 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

КИЕВ. 21 сентября. УНН. 20 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Новогнатовки - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;

неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия;

четыре раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Крымского - из гранатометов различных систем;

неподалеку от Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Станицы Луганской - из стрелкового оружия;

неподалеку Майорского - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новозвановки - из миномета калибра 82 мм.

За минувшие сутки три военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести, один - боевое травмирования.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Водяного - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Напомним, в зоне ООС ранены трое военнослужащих.