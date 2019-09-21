Регистрация | Вход |
USD: 24,62 -0,0523  EUR: 27,24 -0,0233 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 21 сентября 2019 09:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Офисе Президента назвали дату встречи Зеленского и Трампа
В Офисе Президента назвали дату встречи Зеленского и Трампа
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
14475
Версия для печати

ООС: боевики 19 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

ООС: боевики 19 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

КИЕВ. 21 сентября. УНН. 20 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Новогнатовки - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;
неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия;
четыре раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: на КПВВ в зоне ООС в очередях собрались 275 автомобилей

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов;
вблизи Крымского - из гранатометов различных систем;
неподалеку от Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Станицы Луганской - из стрелкового оружия;
неподалеку Майорского - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Новозвановки - из миномета калибра 82 мм.

За минувшие сутки три военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести, один - боевое травмирования.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Водяного - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Напомним, в зоне ООС ранены трое военнослужащих.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, раненые, обстрелы, ООС, ОРДЛО
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.