Сегодня возобновят движение автотранспорта на Борщаговском путепроводе

КИЕВ. 21 сентября. УНН. На Борщаговском путепроводе в субботу, 21 сентября, восстановят движение автотранспорта. Об этом сообщили УНН в пресслужбы КК "Киевавтодор".

"Для движения откроют одну полосу в направлении центра. А из центра - 2 полосы", - говорится в сообщении.

Сейчас идут последние подготовительные работы к запуску движения. В течение недели будут демонтированы 2 временных трамвайных переезда и соединено трамвайное полотно на путепроводе с тем, что за его пределами.

До 1 октября восстановят движение скоростного трамвая.

Напомним, начиная с 19 сентября, каждое утро с 7:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя будут ограничивать, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение.