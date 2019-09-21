Регистрация | Вход |
USD: 24,62 -0,0523  EUR: 27,24 -0,0233 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 21 сентября 2019 09:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Офисе Президента назвали дату встречи Зеленского и Трампа
В Офисе Президента назвали дату встречи Зеленского и Трампа
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку RSS Архив
9105
Версия для печати

Сегодня возобновят движение автотранспорта на Борщаговском путепроводе

Сегодня возобновят движение автотранспорта на Борщаговском путепроводе

КИЕВ. 21 сентября. УНН. На Борщаговском путепроводе в субботу, 21 сентября, восстановят движение автотранспорта. Об этом сообщили УНН в пресслужбы КК "Киевавтодор".

"Для движения откроют одну полосу в направлении центра. А из центра - 2 полосы", - говорится в сообщении.

Сейчас идут последние подготовительные работы к запуску движения. В течение недели будут демонтированы 2 временных трамвайных переезда и соединено трамвайное полотно на путепроводе с тем, что за его пределами.

До 1 октября восстановят движение скоростного трамвая.

Напомним, начиная с 19 сентября, каждое утро с 7:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя будут ограничивать, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение.

Источник: УНН
Теги: Киев
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.