Сегодня православные отмечают один из главных праздников - Рождество Богородицы

КИЕВ. 21 сентября. УНН. 21 сентября православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы - один из двенадцати важнейших христианских праздников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ПЦУ.

Именно с него начинается новый цикл праздников в литургическом году. Рождение Богородицы стало благословением для ее родителей и всего человечества, а также залогом освобождения от греховных оков, снова открыло перед человеком двери к вечной блаженной жизни вместе с Господом, отмечают в ПЦУ.

"Ребенок, рожденный с несокрушимой веры и настоящей любви, Дева Мария стала чудом для всего мира и для двух сердец, которые на протяжении всей жизни ждали Ее появление. Родители Богородицы, Иоаким и Анна, дожили до глубокой старости, но долго не могли иметь детей , однако они продолжали верить, что Богу все возможно, и в своих постоянных молитвах чистосердечно просили Господа, чтобы Он даровал им дитя. Путь к желаемому пролегал длинной тернистой дорогой, но благословение от Бога чрезвычайно большим. После долгих переживаний и молитв случилось чудо : Иоаким и Анна стали родителями Пресвятой Девы Марии. Радостную весть праведной Анне принес архангел Гавриил со словами: "Анна! Услышана молитва твоя, ты родишь Преблагословенную дочь Марию, от которой пойдет спасения всему миру", говорится в сообщении.