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На КПВВ в зоне ООС в очередях собрались 295 автомобилей

На КПВВ в зоне ООС в очередях собрались 295 автомобилей

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Утром в субботу, 21 сентября, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях собрались 295 автомобилей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.

“Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: „Майорское“ — 25/70; „Марьинка“ — 0/80; „Новотроицкое“ — 20/60; „Гнутово“ — 20/20”, — указано в сообщении.

Также пограничники отметили, что за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 47,8 тысячи человек и 5,6 тысячи транспортных средств.

Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 07:00 до 18:30.

Напомним, согласно графику, до 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а к 27 ноября — открыть основной городов в Станице Луганской.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, КПВВ, ОРДЛО
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