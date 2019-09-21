МВД: трех должностных лиц подозревают в присвоении нескольких миллионов гривен с ремонта дорог

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Сумской области трех чиновников из подрядных организаций подозревают в присвоении более двух миллионов гривен по ремонту дорог в городе Кролевец. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД Украины.

Сообщается, что в течение 2016 — 2017 лет улицах Виноградова и Зеленая города Кролевец проводили капитальный ремонт дорожного покрытия. Для проведения данных работ городской совет выделил 3 млн. 600 тыс. гривен и заключил соглашения о проведении ремонтных работ с четырьмя подрядными организациями.

“В ходе проведения следственных действий по данному факту было установлено, что в ходе проведения ремонта дорог, должностными лицами подрядных организаций умышленно внесены недостоверные сведения в акты выполненных работ, справок о потраченных средствах на приобретенный строительный материал и т.д., что привело к заключению некачественного дорожного покрытия, почти вдвое завышена площадь уложенных бетонных плит. Данные факты подтверждены проведенными экспертизами”, — говорится сообщении.

Полиция сообщила должностных лиц о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч. 4,5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 УК Украины (служебный подлог).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, в Сумской разоблачили военного комиссара, который требовал взятку за непризов на службу.