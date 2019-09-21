В МИДа Ирана заявили о неудаче санкционной политики США

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Американские власти должны признать, что их санкционная политика потерпела неудачу, заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави. Сообщение опубликовано на сайте министерства, пишет УНН.

“Американцы должны признать, что санкционная политика провалилась. Злоупотребление этим инструментом, а также использование доллара в качестве оружия поставили под сомнение репутацию Вашингтона и положили конец восприятию США в качестве надежного экономического партнера”, — сказал Мусави.

Как писал УНН, президент США Дональд Трамп принял решение о введении дополнительных американских войск и поставки военной техники на территорию Саудовской Аравии и ОАЭ после атак на нефтяные объекты.

Также стоит добавить, что атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии стала предупреждением со стороны народа Йемена тем, кто развязал войну в этой стране. Об этом в среду заявил президент Ирана Хасан Роухани.