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На Закарпатье водитель насмерть сбил пожилую женщину, которая двигалась на велосипеде

На Закарпатье водитель насмерть сбил пожилую женщину, которая двигалась на велосипеде

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. В селе Гать Береговского района Закарпатской области в результате наезда автомобиля марки “ВАЗ-2107” умерла пенсионерка, пишет УНН со ссылкой на пресс служба Национальной полиции в регионе.

Вчера, 20 сентября, в полицию Берегова поступило сообщение о наезде автомобиля на человека в селе Гать Береговского района.

“Прибывшие на место происшествия следственно-оперативная группа Береговского отдела полиции установила, что 64-летний водитель автомобиля марки „ВАЗ-2107“ совершил наезд на женщину, которая двигалась в попутном направлении и везла на велосипеде кукурузу. От полученных травм пострадавшая, 74-летняя жительница села Гать, умерла”, — отметили в полиции.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Экспертиза установила, что водитель был трезв. Автомобиль задержан на спецплощадку полиции. Следствие по делу продолжается.

Как сообщал УНН, на Харьковщине мужчина совершил покушение на убийство, поджог и попытался застрелиться.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Украина, Национальная полиция, Ужгород и Закарпатье
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