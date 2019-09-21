Регистрация | Вход |
USD: 24,62 -0,0523  EUR: 27,24 -0,0233 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 21 сентября 2019 13:10
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Офисе Президента назвали дату встречи Зеленского и Трампа
В Офисе Президента назвали дату встречи Зеленского и Трампа
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
7950
Версия для печати

В Винницкой области в результате ДТП погиб велосипедист

В Винницкой области в результате ДТП погиб велосипедист

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Винницком районе, в котором погиб велосипедист, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в регионе.

20 сентября на Гниванском шоссе неподалеку поворота в с. Горбановка Винницкого района водитель автомобиля “KIA Sportage” совершил наезд на велосипедиста, который от полученных травм погиб на месте происшествия. Полицией начато досудебное расследование.

“По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло около 23.30 часа в Гниванскому шоссе неподалеку поворота в с. Горбановка. 43-летний водитель автомобиля „KIA Sportage“ не справился с управлением и допустил наезд на 32-летнего велосипедиста, жителя Винницкого района”, — указали в полиции.

Правоохранители также добавили, что: “В результате аварии велосипедист от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. В дорожной аварии телесные повреждения получил 2-летний ребенок, пассажир легкового авто, которого с телесными повреждениями доставили в больницу”.

Следователями назначен ряд экспертиз, после проведения которых будет установлена окончательная причина ДТП.

По данному факту полицией открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал УНН, на Закарпатье водитель насмерть сбил пожилую женщину, которая двигалась на велосипеде.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Украина, Винница и Винницкая область, Национальная полиция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.