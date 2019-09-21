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В Вологодской и Ивановской областях покончили с собой двое сотрудников Росгвардии

В Вологодской и Ивановской областях покончили с собой двое сотрудников Росгвардии

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Росгвардия начала проверку по факту самоубийства двух сотрудников ведомства в Вологодской и Ивановской областях. Об этом рассказал представитель Росгвардии Валерий Грибакин, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Копию рапорта о двух суициды, произошедших 20 сентября, опубликовал у себя в telegram “Омбудсмен полиции”.

В документе утверждается, что в городе Тотьма Вологодской области покончил с собой начальник отдела вневедомственной охраны, а в Иваново — начальник штаба батальона.

“По данным фактам проводится проверка, будут выяснены все причины произошедшего”, — сказал Грибакин.

Как сообщал УНН, на вокзале российского Брянска убили двух сотрудников спецсвязи и похитили 7 млн рублей.

Источник: УНН
Теги: Россия
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