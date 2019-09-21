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На Донетчине мужчина нанес ножевые ранения своей знакомой

На Донетчине мужчина нанес ножевые ранения своей знакомой

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Донецкой области в городе Горняк, 42-летний мужчина нанес знакомой ножевые ранения — пока женщина в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ НП в Донецкой области.

“В полицию Селидово поступило сообщение от работников больницы о том, что к ним доставлен 41-летнюю женщину с ножевыми ранениями. Правоохранители установили, что телесные повреждения потерпевшей нанес во время ссоры ее 42-летний знакомый. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками сектора криминальной полиции Селидовского отделения полиции”, — говорится в сообщении.

Вещественные доказательства изъяты. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 “Покушение на убийство” Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Донецкой области мужчина ударил своего оппонента фрагментом бордюра.

В полиции отмечают, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства и в 2018 году только вернулся из мест лишения свободы.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Украина, Национальная полиция
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