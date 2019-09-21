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Делегация Украины не поедет на ближайшую сессию ПАСЕ

Делегация Украины не поедет на ближайшую сессию ПАСЕ

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил в субботу депутат от президентской фракции “Слуга народа”, руководитель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, передает УНН.

“Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ”, — написал Яременко.

Он также добавил, что: “Зато сосредоточимся на подготовке нашей делегации и проведении консультаций с другими государствами-членами СЕ с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ. Этот подход поддержало подавляющее большинство фракций украинского парламента”.

Как писал УНН ранее, члены постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы избрали председателем делегации ВР в ПАСЕ Елизавету Ясько.

Источник: УНН
Теги: ПАСЕ, Украина
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