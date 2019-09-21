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В столице США открыли монумент-обелиск Вашингтона после реставрации

В столице США открыли монумент-обелиск Вашингтона после реставрации

фотогалерея

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Памятник столице Вашингтоне открыли для посещений после восьми лет реставрации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

“Знаковую достопримечательность американской столицы — Монумент Вашингтона — закрыли на 8 лет, после того как в 2011-м году землетрясение силой почти 6 баллов вызвало 150 трещин в каменной постройке. Теперь сооружение-карандаш, — так его называют местные, — вновь открыто”, — говорится в сообщении.

В издании отмечают, что теперь можно зайти внутрь монумента, подняться новым лифтом на вершину и увидеть панораму всего города.

Первая леди Мелания Трамп с группой столичных школьников стали первыми посетителями, поднявшись на гору сооружения во время торжественной церемонии.

Как писал УНН, в честь 50-летия высадки на Луну в Вашингтоне появилась проекция ракеты Saturn V.

Источник: УНН
Теги: США, Вашингтон
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