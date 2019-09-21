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В результате тройного ДТП на Полтавщине погибли два человека

В результате тройного ДТП на Полтавщине погибли два человека

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Полтавской области в городе Миргород произошло ДТП с участием легкового автомобиля “Форд-Мондео”, микроавтобуса “Мерседес-Вито” и внедорожника “Ховер”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ НП в Полтавской области.

Происшествие случилось 21 сентября, около 1 часа ночи по улице Хорольской.

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“В результате ДТП водитель и пассажирка „Форд-Мондео“, жители Великобагачанского района, оба 1978 года рождения, погибли на месте происшествия. Также получили телесные повреждения и госпитализированы в местную больницу двое пассажиров микроавтобуса „Мерседес-Вито“. Всего в Мерседесе на момент столкновения находилось 7 человек, в том числе 7-летний ребенок. Водитель внедорожника „Ховер“ не пострадал. Все транспортные средства получили значительные механические повреждения”, — говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”.

Сейчас устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, во Львове произошла первая ДТП с участием электросамоката.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Украина, Полтава и Полтавская область, Национальная полиция
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