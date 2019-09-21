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В результате наезда на акцию протеста в Одессе накануне - пострадали два человека

В результате наезда на акцию протеста в Одессе накануне - пострадали два человека

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Киевском районе Одессы автомобиль въехал в толпу протестующих, которые блокировали движение транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.

Вечером, 20 сентября, на улице Академика Королева собрались граждане, недовольные строительством на территории местного детского сада. В знак протеста митингующие ходили по пешеходному переходу, тем самым ограничивая движение транспорта.

“Подъехав к толпе, автомобиль Nissan под управлением женщины-водителя сначала сбавил скорость, а затем двинулся вперед, совершив наезд на двух человек — полицейского и участника акции. Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами ног”, — сообщили в полиции.

Событие квалифицированно как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напоминаем, в результате ДТП во Львовской области микроавтобус вылетел в остановку общественного транспорта.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Украина, Национальная полиция
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