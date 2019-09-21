В Туркменистане восьмой день "празднуют публикацию книги президента о алабайях"

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Туркменистане проходят торжественные мероприятия, посвященные выходу в свет новой книги президента Гурбангулы Бердымухамедова “Туркменский алабай”. Об этом корреспонденту сообщили УНН в ИА “Хроники Туркменистана”.

“Празднование все еще продолжаются”, — подтвердили в агентстве.

Еще 13 сентября председатель государства презентовал свою книгу на заседании Кабмина и подарил министрам, а заодно прочитал собственное стихотворение, посвященное туркменской пастушьей собаке. И уже на следующий день на стихотворение президента написали музыку.

На вопрос УНН, почему все же алабай, ответ был прост — патриотически (алабай — туркменская порода собак).

В агентстве отметили, что алабай президент интересуется с 2017 года.

Напомним, что в Туркменистане отменили возрастную планку в 70 лет для избрания президентом.

Кроме алабаев, за время своего президентства Бердымухамедов написал еще более 40 различных книг: о туркменских лошадей и туркменские лечебные травы, о туркменских музыкантов и туркменские ковры, о своем деде, отце и матери.