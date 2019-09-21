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Google заявил о создании самого мощного в мире квантового компьютера

Google заявил о создании самого мощного в мире квантового компьютера

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Компании Google удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер. Об этом сообщает The Financial Times, журналистам удалось ознакомиться с текстом доклада до того, как его удалили с сайта NASA, пишет УНН.

Издание сообщает, что компании удалось создать квантовый процессор компании, который смог за три минуты и 20 секунд сделать вычисления, которые потребуют около 10 тысяч лет самому современному суперкомпьютеру Summit компании IBM.

Сейчас квантовый процессор Google может делать только один технический расчет за раз. До того, как квантовые компьютеры смогут решать практические задачи, пройдут годы, отмечается в докладе.

Директор по квантовому оборудованию Intel Джеймс Кларк отметил в беседе с Gizmodo, что разработка Google стала важным событием в развитии квантовой вычислительной техники.

“едавнее заявление Google о достижении квантового превосходства — это значимое событие, мы продолжаем раскрывать потенциал квантовых вычислений. Достижение коммерчески жизнеспособного квантового компьютера повлечёт за собой развитие технологий во многих направлениях”, — сообщил Джеймс Кларк.

Как сообщал УНН, в Японии прекратил свою работу суперкомпьютер K.

Источник: УНН
Теги: США, Google
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