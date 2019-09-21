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ГБР задержало двух офицеров столичной полиции, которые требовали взятку

ГБР задержало двух офицеров столичной полиции, которые требовали взятку

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Следователи ГБР задержали участковых офицеров Оболонского райуправления и оперуполномоченного Соломенского райуправления полиции в Киеве по факту вымогательства средств от задержанной гражданки, пишет УНН со ссылкой на сообщение ведомства.

По данным предварительного расследования, в Оболонском районе Киева участковые офицеры полиции задержали молодую женщину, у которой обнаружили вещества, похожие на наркотические средства. Правоохранители потребовали 60 тысяч гривен неправомерной выгоды в родных девушки за избежание ею уголовной ответственности за хранение наркотиков.

28 тысяч гривен полицейские получили сразу, еще 10 тысяч — на банковскую карточку одного из участковых офицеров.

После перечисления остатка средств в сумме 22 тысячи гривен и снятия части средств с карты, правоохранителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В ГБР также добавили, что в настоящее время:

  • участковому офицеру объявлено подозрение в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины);
  • оперуполномоченному объявлено подозрение в пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды за несовершение должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием служебного положения, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал УНН, суд разрешил следователям ГБР изъять из ОП секретные документы относительно инцидента в Керченском проливе.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, ГБР
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